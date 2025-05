João Pinheiro foi nomeado pela UEFA para ser o quarto árbitro da final da Liga dos Campeões, que coloca frente a frente o PSG e o Inter, no dia 31 de maio, em Munique.

O árbitro português irá juntar-se a Istvan Kovacs (árbitro principal), Mihai Marica e Ferencz Tunyogi (assistentes), Dennis Higler (VAR), Catalin Popa (AVAR) e Paulus van Boekel (AVAR) na final da competição. Além disso, Bruno Jesus também foi nomeado como árbitro assistente de reserva para o encontro.

Recorde-se que João Pinheiro apitou recentemente o dérbi entre Benfica e Sporting, sendo que Pedro Proença deixou elogios às escolhas de árbitros portugueses pela UEFA.

«A nomeação do João Pinheiro e do Bruno Jesus para este jogo tão importante reflete a qualidade da arbitragem portuguesa. Marcar presença neste tipo de encontros deve ser sempre o nosso objetivo, com muito trabalho, dedicação e foco. Deixo os meus parabéns a esta dupla que certamente vai orgulhar Portugal», afirmou.