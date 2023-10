O Lens é o sensacional líder do Grupo B da Liga do Campeões depois, desta terça-feira, ter batido o Arsenal de Cédric Soares e Fábio Vieira por 2-1, com uma reviravolta no Estádio Bollaert-Delelis. No outro jogo do mesmo grupo, PSV Eindhoven e Sevilha empataram 2-2 e deixaram os franceses destacados na liderança deste grupo.

Começamos pela vitória do Lens que começou com um golo do Arsenal, aos 14 minutos, com Saka a assistir para a finalização de Gabriel Jesus. A equipa da casa reagiu bem e empatou o jogo, aos 25 minutos, com um remate em arco de Adrien Thomasson. Saka saiu depois lesionado, abrindo espaço para a entrada de Fábio Vieira aos 34 minutos.

O empate já era suficiente para os adeptos do vice-campeão francês irem fazendo a festa, mas o ambiente explodiu definitivamente a partir do minuto 69, quando Wahi, a passe de Frankowski, colocou o Lens em vantagem no marcador. A emoção passou das bancadas para o relvado, o jogo ganhou a intensidade, mas não houve mais golos.

O outro jogo deste grupo, no Estádio Phillips, também teve emoção em crescendo, depois de uma primeira parte equilibrada, sem golos, aconteceu quase tudo na etapa complementar. A equipa espanhola começou por festejar um golo de Pedrosa, aos 52 minutos, mas este acabou por ser anulado por indicação do VAR.

O Sevilha acabaria por voltar a festejar, desta vez a contar, aos 68, com o regressado Sergio Ramos a fazer a assistência para o ex-sportinguista Gudelj abrir o marcador. O final do jogo foi ainda mais frenético, com o PSV a chegar ao empate, aos 86 minutos, num penálti convertido por De Jong, mas os espanhóis recuperam a vantagem no minuto seguinte, aos 87, por En-Nesyri.

Quando parecia que a vitória já não escapava ao Sevilha, a equipa de Eindhoven ainda chegou ao empate, já cinco minutos depois dos 90, com Jordan Teze a marcar o golo do empate.

Com estes resultados, o Lens lidera o Grupo B, com 4 pontos, à frente do Arsenal (3), Sevilha (2) e PSV Eindhoven (1).