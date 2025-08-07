Já é conhecida a equipa de arbitragem para o encontro da segunda mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, entre Benfica e Nice, da próxima terça-feira.

A UEFA anunciou Marco Guida como o árbitro principal do encontro, sendo que o juiz de 44 anos será auxiliado por Aleandro Di Paolo no VAR. Esta é, de resto, a primeira vez que Guida dirige um encontro do Benfica em provas europeias.

Recorde-se que as águias partem em vantagem para o encontro que se realiza no Estádio da Luz, após terem vencido o Nice por 2-0, com os golos de Ivanovic e Florentino.

Além disso, o alemão Sascha Stegemann vai estar no Sp. Braga-Cluj e o dinamarquês Jakob Sundberg é o escolhido para apitar o Santa Clara-Larne, da próxima quinta-feira.