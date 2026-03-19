Champions: Maxi, Inácio e Trincão na melhor equipa da semana
Leões estiveram em destaque na goleada do Sporting sobre o Bodo/Glimt (5-0)
Leões estiveram em destaque na goleada do Sporting sobre o Bodo/Glimt (5-0)
Maxi Araújo, Gonçalo Inácio e Francisco Trincão integram a melhor equipa da semana na Liga dos Campeões.
Os três jogadores estiveram em destaque na goleada dos leões sobre o Bodo/Glimt, por 5-0, na segunda mão dos «oitavos» da prova milionária. Trincão foi, de resto, eleito o melhor em campo com duas assistências, enquanto que Maxi e Inácio contribuíram com um golo para o triunfo em Alvalade.
Já esta quinta-feira, o avançado português foi nomeado para melhor jogador da semana, mas acabou por perder frente a Raphinha, que assinou um «bis» e fez duas assistências no massacre do Barcelona sobre o Newcastle (7-2).
Além destes, marcam também presença neste onze os seguintes jogadores: Safonov (PSG), Stanisic (Bayern Munique), Konaté (Liverpool), Szoboszlai (Liverpool), Rice (Arsenal), Xavi Simons (Tottenham), Raphinha (Barcelona) e Vinicius Júnior (Real Madrid).
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