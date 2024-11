O Mónaco venceu o Bolonha por 1-0, em pleno Renato Dall'Ara e chegou aos dez pontos na fase de liga da Champions.



Em Itália, os monegascos foram sempre a equipa mais perigosa e tiveram um golo anulado a Singo, aos 19 minutos. Quatro minutos antes, Skorupski havia negado o golo a Embolo. Os franceses ameaçaram o golo novamente a dez minutos do intervalo por Golovin, mas o russo errou o alvo.



Na resposta, o Bolonha viu Majecki evitar o golo a Beukema aos 40 minutos e no minuto seguinte, Santiago Castro teve um golo anulado.



A segunda parte teve menos ocasiões de golo com excepção de um remate de Giovanni Fabbian que Majecki travou. Por sua vez, o Mónaco marcou na única oportunidade que criou por Thilo Kehrer após canto cobrado por Embolo.



O emblema do Principado soma dez pontos e partilha à condição o segundo lugar com o Sporting. Por seu turno, o Bolonha tem um ponto e é 30.º colocado.



Classificação da Champions