O Manchester City recebeu e venceu o Nápoles por 2-0, entrando assim com pé direito na edição deste ano da Liga dos Campeões.

Rúben Dias e Bernardo Silva foram titulares na equipa da casa, que desde cedo tomou as rédeas do encontro e viu o adversário facilitar-lhe a vida, aos 21 minutos. Di Lorenzo viu o cartão vermelho direto e foi mais cedo para os balneários, deixando o Nápoles reduzido a dez elementos.

Este momento obrigou à saída precoce de Kevin de Bruyne, no dia em que regressou a um estádio que bem conhece. O nulo manteve-se até ao intervalo e só no segundo tempo é que as redes balançaram.

Phil Foden abriu o livro aos 56 minutos e picou a bola para uma finalização de cabeça de Haaland, que levou à loucura os adeptos no Etihad.

Melhor só mesmo o que aconteceu pouco depois. Jeremy Doku fez o que quis da defesa do Nápoles, driblou sobre dois adversários e finalizou de pé esquerdo para o fundo da baliza. A partir daqui, o Man. City só teve de gerir a vantagem e garantir os primeiros três pontos nesta fase de liga da Champions.

Recorde-se que o próximo jogo do Nápoles é contra o Sporting, a 1 de outubro, na cidade italiana.