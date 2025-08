Foi chegar, ver e ser titular. Franjo Ivanovic saltou diretamente para o onze inicial do Benfica e acabou por ter um impacto decisivo no encontro. Com um ligeiro ascendente das águias, isso não foi suficiente para evitar o nulo ao intervalo.

Tudo mudou na segunda parte e um lance coletivo desbloqueou um cadeado que parecia não ter chave para ser aberto. Ivanovic carimbou a estreia com um golo e uma segunda parte de grande qualidade, à semelhança de Florentino, que encheu o pé para o 2-0 e deu maior conforto às águias para o jogo da segunda mão.

RECORDE O FILME DESTE ENCONTRO.

Depois do primeiro teste da temporada, que culminou com a conquista da Supertaça, o técnico promoveu a estreia do avançado croata e deixou Leandro Barreiro no banco de suplentes. Em campo, os encarnados entraram bem e podiam ter chegado ao 1-0 logo aos sete minutos, não fosse Schjelderup ter rematado ligeiramente por cima do alvo.

Seguiu-se alguma tranquilidade no retângulo de jogo e os adeptos foram conseguindo embalar a formação gaulesa para a baliza de Trubin, que pouco depois se teve de aplicar para defender um remate rasteiro de Moffi. Ainda assim, as individualidades encarnadas causavam mais perigo, com destaque para um pontapé de livre executado por Richard Ríos. A bola saiu potente e à figura de Diouf, que entre os postes só teve tempo de socar para fora e afastar o perigo.

De resto, o que se assistiu durante o primeiro tempo foi a uma procura constante do contra-ataque, sobretudo do lado francês. O Nice conseguiu explorar a pouca presença do Benfica no meio-campo e Trubin teve mais trabalho do que certamente pretendia. Na vertente ofensiva, Ivanovic demonstrou algumas dificuldades para entrar em jogo e apenas Pavlidis foi dando o ar da sua graça.

Praticamente em cima do intervalo, o grego respondeu da melhor forma a um cruzamento atrasado de Schjelderup e apenas Diouf, com a ponta da chuteira, foi capaz de evitar o 1-0 das águias. O regresso aos balneários deixava o jogo em aberto para os segundos 45 minutos, ainda que o Benfica não tenha precisado de muito para mudar o rumo dos acontecimentos.

Tudo começou num movimento característico de Dedic, que tirou um adversário do caminho e passou para Aursnes, que acabou por descobrir Franjo Ivanovic dentro da área, completamente solto de marcação. O avançado respondeu da melhor forma ao cruzamento e de pé esquerdo levou à loucura os adeptos benfiquistas presentes no Allianz Riviera.

Ao contrário do que seria de esperar, este lance acabou por servir de tampão e a verdade é que as muitas oportunidades dos primeiros 45 minutos não se repetiram. Bruno Lage foi ao banco buscar jogadores mais frescos, tirou a dupla de avançados que iniciou o encontro e um herói improvável apareceu, já em cima do minuto 90.

Numa altura em que se fala de uma possível saída durante o mercado de transferências, Florentino calou os críticos e disferiu um remate potente de fora da área, sem qualquer hipótese para o guarda-redes. Um golaço com dedicatória especial e que deu maior conforto a Bruno Lage para a preparação do encontro da segunda mão, na próxima terça-feira.