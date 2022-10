Eintracht e Tottenham não foram além do nulo, em jogo da terceira jornada do Grupo D da Liga dos Campeões.

O jogo de Frankfurt teve poucas ocasiões, sendo que a equipa da casa fez dois remates à baliza, e o Tottenham nem conseguiu acertar no alvo, em 11 tentativas.

Com este resultado ambas as equipas passam a somar quatro pontos, pelo que o Sporting continua isolado na liderança, com seis pontos, apesar da goleada no reduto do Marselha, que agora tem três pontos.