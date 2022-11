O Paris Saint-Germain até ganhou à Juventus, em Turim, mas acaba no segundo lugar do grupo, atrás do Benfica (1-2).

Com Vitinha de início, Mbappé deu vantagem à equipa francesa logo ao minuto 13, com um golaço, mas a Juventus empatou por Bonucci, aos 39.

Por esta altura já Renato Sanches estava em campo, lançado no lugar de Fabian Ruiz ao minuto 21.

Acabado de entrar, Nuno Mendes deu nova vantagem ao PSG ao minuto 69.

Um resultado que dava o primeiro lugar ao PSG, não tivesse o Benfica chegado ao 6-1 no reduto do Maccabi Haifa, conquistando assim o primeiro lugar graças a um maior número de golos fora.

Nota ainda para o regresso de Danilo após lesão: entrou ao minuto 88.

A Juventus, apesar da derrota, vai para a Liga Europa.