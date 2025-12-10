Champions: Nuno Mendes regressa de lesão, Fábio Silva assiste
Lateral do Paris Saint-Germain não jogava desde 26 de novembro
Em mais uma noite recheada de jogos da Liga dos Campeões, alguns portugueses estiveram em destaque em alguns dos melhores campos da Europa. No caso do Paris Saint-Germain, o trio luso Nuno Mendes, João Neves e Vitinha jogou de início contra o Athletic Bilbau.
Nuno Mendes foi o grande destaque num 0-0 apagado em San Mamés, pois o internacional português regressou de lesão após duas semanas de paragem. Gonçalo Ramos ainda entrou na segunda parte, mas não conseguiu desfazer o nulo.
O Athletic Bilbau fez apenas um remate à baliza, mas garantiu um ponto. No duelo entre duas equipas que serão adversárias do Sporting, o PSG mantém-se no topo da classificação com 13 pontos em seis jogos, na terceira posição. Os bascos arrecadam cinco pontos e estão em 28.º.
Já outro português conseguiu uma assistência no Borussia Dortmund-Bodo/Glimt, que até terminou com um surpreendente empate a duas bolas. Fábio Silva foi titular apenas pela segunda vez esta temporada e assistiu o primeiro golo do jogo, assinado por Julian Brandt.
Antes do intervalo, os noruegueses empataram por Aleesami. Na segunda parte, Brandt bisou, mas os visitantes ainda marcaram o segundo por Hauge. O Dortmund é décimo classificado com 11 pontos, o Bodo/Glimt está em zona de eliminação com três pontos.
No caso da Juventus, próxima adversária do Benfica, venceu os cipriotas do Pafos em casa por 2-0. Weston McKennie abriu o marcador só aos 64 minutos. Jonathan David confirmou o triunfo aos 72 minutos.
Francisco Conceição entrou na segunda parte e João Mário não saiu do banco de suplentes dos italianos. A Juventus é 17.ª classificada com nove pontos e os cipriotas conservam os mesmos seis pontos, na 26.ª posição, uma abaixo do Benfica.
Por fim, o Bayer Leverkusen recebeu o Newcastle num jogo que terminou empatado a duas bolas. O jogo começou bem para os alemães, que beneficiaram de um autogolo de Bruno Guimarães aos 13 minutos.
O britânicos reagiram já na segunda parte, com golos de Anthony Gordon de grande penalidade e de Lewis Miley. Foi um ex-Benfica que decidiu o jogo. Alejandro Grimaldo marcou já aos 88 minutos, numa bela chegada à grande área, fez o 2-2.
Os farmacêuticos somam nove pontos e ocupam o 20.º lugar, já o Newcastle tem dez pontos e é 12.º classificado.