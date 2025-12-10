Em mais uma noite recheada de jogos da Liga dos Campeões, alguns portugueses estiveram em destaque em alguns dos melhores campos da Europa. No caso do Paris Saint-Germain, o trio luso Nuno Mendes, João Neves e Vitinha jogou de início contra o Athletic Bilbau.

Nuno Mendes foi o grande destaque num 0-0 apagado em San Mamés, pois o internacional português regressou de lesão após duas semanas de paragem. Gonçalo Ramos ainda entrou na segunda parte, mas não conseguiu desfazer o nulo.

O Athletic Bilbau fez apenas um remate à baliza, mas garantiu um ponto. No duelo entre duas equipas que serão adversárias do Sporting, o PSG mantém-se no topo da classificação com 13 pontos em seis jogos, na terceira posição. Os bascos arrecadam cinco pontos e estão em 28.º.

Já outro português conseguiu uma assistência no Borussia Dortmund-Bodo/Glimt, que até terminou com um surpreendente empate a duas bolas. Fábio Silva foi titular apenas pela segunda vez esta temporada e assistiu o primeiro golo do jogo, assinado por Julian Brandt.

Antes do intervalo, os noruegueses empataram por Aleesami. Na segunda parte, Brandt bisou, mas os visitantes ainda marcaram o segundo por Hauge. O Dortmund é décimo classificado com 11 pontos, o Bodo/Glimt está em zona de eliminação com três pontos.

No caso da Juventus, próxima adversária do Benfica, venceu os cipriotas do Pafos em casa por 2-0. Weston McKennie abriu o marcador só aos 64 minutos. Jonathan David confirmou o triunfo aos 72 minutos.

Francisco Conceição entrou na segunda parte e João Mário não saiu do banco de suplentes dos italianos. A Juventus é 17.ª classificada com nove pontos e os cipriotas conservam os mesmos seis pontos, na 26.ª posição, uma abaixo do Benfica.

Por fim, o Bayer Leverkusen recebeu o Newcastle num jogo que terminou empatado a duas bolas. O jogo começou bem para os alemães, que beneficiaram de um autogolo de Bruno Guimarães aos 13 minutos.

O britânicos reagiram já na segunda parte, com golos de Anthony Gordon de grande penalidade e de Lewis Miley. Foi um ex-Benfica que decidiu o jogo. Alejandro Grimaldo marcou já aos 88 minutos, numa bela chegada à grande área, fez o 2-2.

Os farmacêuticos somam nove pontos e ocupam o 20.º lugar, já o Newcastle tem dez pontos e é 12.º classificado.