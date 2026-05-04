Nuno Mendes, lateral do Paris Saint-Germain, ultrapassou um registo de Cristiano Ronaldo em termos de jogos na Champions. Nuno Mendes atingiu os 50 jogos na competição milionária diante do Bayern Munique, naquele 5-4 épico.

Com 23 anos e 313 dias, ultrapassa Cristiano Ronaldo, que atingiu essa marca aos 24 anos e 83 dias, em 2009 e tornou-se o português com melhor registo. O lateral fez todos esses 50 jogos ao serviço do PSG, desde 2021.

O atleta mais jovem a atingir essa marca foi o inglês Jude Bellingham, com 22 anos e 128 dias, ao serviço do Real Madrid.

Nuno Mendes soma 39 jogos em todas as competições esta temporada, com seis golos e sete assistências pelo meio.