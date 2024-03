O FC Porto defronta, esta terça-feira, o Arsenal por um lugar nos quartos de final da Liga dos Campeões. A partida arranca às 20h00 e terá transmissão televisiva na TVI e acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.



Depois de ter vencido por 1-0 no Dragão, Sérgio Conceição recebeu boas notícias na véspera da viagem para Londres: Mehdi Taremi está recuperado e integra a convocatória para o jogo. Ainda assim, não são esperadas grandes alterações na equipa portista.



Marcano, Zaidu e Gonçalo Ribeiro estão lesionados e indisponíveis para o encontro. Do lado do Arsenal, Martinelli está em dúvida e é provável que falhe o jogo (não treinou na passada segunda-feira). Timber e Tomiyasu voltaram a trabalhar às ordens de Arteta, mas não têm ritmo de competição após longos períodos de ausência.



De resto, a maior dúvida nos «gunners» é quem renderá Martinelli: se Trossard, se Gabriel Jesus a partir do corredor esquerdo enquanto Raya, White, Saliba, Gabriel, Kiwior, Jorginho, Rice, Odegaard, Saka e Havertz parecem ter lugar garantido no onze.



Confira a equipa provável do FC Porto na galeria associada ao artigo.