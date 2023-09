11 anos depois, o Sporting de Braga está de regresso à fase de grupos da Liga dos Campeões. Os bracarenses recebem o Nápoles numa noite que se adivinha especial, na Pedreira.



O jogo arranca às 20h00 e vai ser seguido AO MINUTO pelo Maisfutebol, aqui. O encontro passa na TVI e a transmissão pode ser também acompanhada no Maisfutebol.



Artur Jorge tem em Niakaté a maior dúvida. O defesa falhou o jogo contra o Farense (derrota por 3-1) por problemas físicos e foi substituído por Paulo Oliveira. Porém, é provável que o internacional pelo Mali volta a fazer dupla com José Fonte.



Por sua vez, o Nápoles, campeão de Itália, apresenta-se na máxima força para a visita a Braga.



Veja o onze provável do Sp. Braga na galeria associada ao artigo.