O Sporting recebe, esta terça-feira, o Manchester City, num jogo a contar para a quarta jornada da fase de liga da Champions e que pode ser acompanhado, AO MINUTO, no Maisfutebol.

Além da importância do encontro para as contas de ambas as equipas na competição, o jogo marca também a despedida de Ruben Amorim de Alvalade, sendo que o último jogo do técnico será em Braga, no próximo domingo.

Quanto ao onze provável dos leões, o técnico deve promover a titularidade de St. Juste, ao lado de Diomande e Debast no centro da defesa. Geny Catamo e Maxi Araújo podem ocupar as respetivas posições nas alas, sendo que o ataque não deve sofrer alterações, com o habitual trio composto por Francisco Trincão, Pedro Gonçalves e Viktor Gyökeres.

Onze provável do Sporting: Franco Israel, St. Juste, Ousmane Diomande, Zeno Debast, Geny Catamo, Hjulmand, Morita, Maxi Araújo, Francisco Trincão, Pedro Gonçalves e Gyökeres.

Já o Manchester City, que se desloca até ao Estádio José Alvalade sem os lesionados Rúben Dias e John Stones, deve fazer alinhar um onze semelhante ao que saiu derrotado do reduto do Bornemouth.

A única dúvida passa pela utilização de Jeremy Doku ou Matheus Nunes no lado esquerdo do ataque.

Onze provável do Man. City: Ederson, Kyle Walker, Akanji, Nathan Aké, Gvardiol, Kovacic, Gündogan, Bernardo Silva, Phil Foden, Jérémy Doku e Erling Haaland.