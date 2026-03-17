Sporting, Arsenal, PSG e Real Madrid são os primeiros quatro clubes apurados para os quartos de final da Liga dos Campeões. As restantes quatro vagas vão ser conhecidas na quarta-feira.

Os leões já sabem que, nos quartos de final, vão defrontar o Arsenal, reencontrando o avançado sueco Viktor Gyökeres em Alvalade e no Emirates. Já o Real Madrid espera adversário saído do duelo entre Bayern Munique e Atalanta e o PSG aguarda por Galatasaray ou Liverpool.

A equipa treinada por Rui Borges também já sabe quem é que pode apanhar, caso chegue às meias-finais: Newcastle, Barcelona, Atlético de Madrid e Tottenham. Estas quatro possibilidades vão reduzir a duas esta quarta-feira, com o fecho dos quartos de final.

Se chegar à final, o Sporting defrontará um destes clubes: PSG, Real Madrid (ambos já apurados para os quartos de final) Galatasaray, Liverpool, Atalanta ou Bayern Munique.

Sporting joga primeira mão em casa: entenda porquê

De notar, ainda, que o Sporting joga a primeira mão dos quartos de final, a 7 ou 8 de abril, em Alvalade, deslocando-se a Londres a 14 ou 15 de abril. Tal acontece porque, de acordo com o regulamentado pela UEFA, os quatro primeiros classificados na fase de liga jogam a segunda mão dos quartos de final em casa, caso cheguem a essa fase da prova. Ou seja, podem beneficiar do mesmo Bayern Munique, Liverpool e Tottenham, caso se apurem. Nas meias-finais, os dois primeiros classificados da fase de liga, se lá chegarem (no caso Arsenal e Bayern) também têm o direito a jogar a segunda mão em casa.

Quer nos quartos de final, quer nas meias-finais, se alguma dessas equipas que beneficia dessa condição for eliminada, assume a sua posição quem o derrotar. Por exemplo, se o Sporting eliminar o Arsenal, vai jogar a segunda mão da meia-final em casa.

O QUADRO COMPLETO ATÉ À FINAL:

OITAVOS DE FINAL

Terça-feira, 17 março:

Chelsea-PSG, 0-3 (2-8 no agregado)

Manchester City-Real Madrid, 1-1 (1-4 no agregado)

SPORTING-Bodo/Glimt, 5-0 a.p. (5-3 no agregado)

Arsenal-Bayer Leverkusen, 2-0 (3-1 no agregado)

Quarta-feira, 18 março:

Liverpool-Galatasaray (0-1 na primeira mão)

Bayern Munique-Atalanta (6-1 na primeira mão)

Tottenham-Atlético Madrid (2-5 na primeira mão)

Barcelona-Newcastle (1-1 na primeira mão)

QUARTOS DE FINAL (7/8 e 14/15 abril)

Jogo 1: PSG-Galatasaray/Liverpool

Jogo 2: Real Madrid-Atalanta/Bayern Munique

Jogo 3: Newcastle/Barcelona-Atlético Madrid/Tottenham

Jogo 4: Sporting-Arsenal

MEIAS-FINAIS (28/29 abril e 5/6 maio)

Jogo 1: Vencedor Jogo 1-Vencedor Jogo 2

Jogo 2: Vencedor Jogo 3-Vencedor Jogo 4

FINAL (30 maio): em Budapeste, Hungria.

Vencedor Meia-Final 1 x Vencedor Meia-Final 2