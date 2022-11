Está definido o quadro de jogos dos oitavos de final da Liga dos Campeões: o Benfica vai defrontar o Club Brugge e o FC Porto, que defrontou os belgas na fase de grupos, encontra o Inter de Milão.

Os oitavos de final ficam ainda marcados pela reedição da final da última edição da prova, entre o Liverpool e o atual campeão Real Madrid, que é a única equipa espanhola nesta fase.

Nota de destaque, ainda, para o embate entre os atuais campeões alemão e francês, o Bayern Munique e o Paris Saint-Germain.

O QUADRO DE JOGOS DOS OITAVOS DE FINAL

Leipzig-Manchester City

Club Brugge-BENFICA

Liverpool-Real Madrid

Milan-Tottenham

Eintracht Frankfurt-Nápoles

Borussia Dortmund-Chelsea

Inter de Milão-FC PORTO

PSG-Bayern Munique

A primeira eliminatória está agendada para os dias 14, 15, 21 e 22 de fevereiro de 2023 e a segunda mão para os dias 7, 8, 14 e 15 de março. No caso, as equipas que venceram os grupos jogam primeiro fora e depois em casa, casos de Benfica e FC Porto, que decidem a eliminatória na Luz e no Dragão, em março.

As oito equipas qualificadas para os quartos de final jogam esta fase a 11 e 12 de abril (1.ª mão) e a 18 e 19 de abril (2.ª mão).

As meias-finais jogam-se a 9 e 10 de maio (1.ª mão) e 16 e 17 de maio (2.ª mão). A final é a 10 de junho de 2023.