Está definido o quadro de jogos dos oitavos de final da Liga dos Campeões: o FC Porto reencontra o Arsenal, de Fábio Vieira. Os dragões já encontraram os gunners por seis ocasiões, em 2006, 2008 e 2010, conseguiram duas vitórias e registaram um empate, além de três derrotas.

Nos oitavos de 2010, os londrinos perderam na Invicta, por 2-1, mas venceram por 5-0 na segunda partida.

Os oitavos de final ficam marcados pelo duelo entre entre Inter Milão e Atlético Madrid, uma partida que promete ser aguerrida e decidida nos pormenores.

Nota de destaque, ainda, para o embate entre PSG e Real Sociedad, que terminou na vice-liderança de um grupo onde estava o Benfica.

O QUADRO DE JOGOS DOS OITAVOS DE FINAL

FC PORTO - Arsenal

Nápoles - Barcelona

PSG - Real Sociedad

Inter Milão - Atlético Madrid

PSV - Dortmund

Lazio - Bayern Munique

Copenhaga - Manchester City

Leipzig - Real Madrid

A primeira eliminatória está agendada para os dias 13, 14, 20 e 21 de fevereiro de 2024 e a segunda mão para os dias 5, 6, 12 e 13 de março. No caso, as equipas que venceram os grupos jogam primeiro fora e depois em casa, o que não acontece com o FC Porto, que decidirá a eliminatória em Londres, em março.

As oito equipas qualificadas para os quartos de final jogam esta fase a 9 e 10 de abril (1.ª mão) e a 16 e 17 de abril (2.ª mão).

As meias-finais jogam-se a 30 de abril e 1 de maio (1.ª mão) e 7 e 8 de maio (2.ª mão). A final está agendada para 1 de junho de 2024, no estádio de Wembley, em Londres, em Inglaterra.