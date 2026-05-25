O encerramento da Serie A e da Premier League, neste domingo, ditou a classificação direta de Aston Villa (que beneficiou o Sporting), Liverpool, Roma e Como na fase de liga da Champions. 

Estes cinco 'passageiros' juntam-se a uma comitiva que já conta com 29 nomes, com dois portugueses pelo meio - além do já referido Sporting, também o FC Porto. 

Os dois emblemas lusos já sabem que vão integrar o pote 2 no sorteio, tendo de enfrentar, no entanto, duas equipas de cada pote.

Faltam apenas sete equipas para definir os 36 participantes da fase de liga, mas teremos de esperar até à última semana de agosto para saber quem são. 

Até agora, apenas o Como, orientado por Césc Fàbregas, estreia-se numa edição da Liga dos Campeões. 

Clubes já apurados:

Inglaterra Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool
Espanha Barcelona, ​​Real Madrid, Atletico Madrid, Villarreal, Betis
Alemanha Bayern Munique, Borussia Dortmund, Leipzig, Estugarda
Itália Inter Milão, Nápoles, Roma, Como
França Paris Saint-Germain, Lens, Lille
Portugal  FC Porto, Sporting
Países Baixos PSV, Feyenoord
Bélgica Club Brugge
Chéquia Slavia Praga
Turquia Galatasaray
Ucrânia Shakhtar Donetsk
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