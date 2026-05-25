Liga Campeões
Há 1h e 18min
Champions: os 27 adversários de Sporting e FC Porto já apurados
Faltam sete equipas para preencher a fase de liga
DS
Faltam sete equipas para preencher a fase de liga
DS
O encerramento da Serie A e da Premier League, neste domingo, ditou a classificação direta de Aston Villa (que beneficiou o Sporting), Liverpool, Roma e Como na fase de liga da Champions.
Estes cinco 'passageiros' juntam-se a uma comitiva que já conta com 29 nomes, com dois portugueses pelo meio - além do já referido Sporting, também o FC Porto.
Os dois emblemas lusos já sabem que vão integrar o pote 2 no sorteio, tendo de enfrentar, no entanto, duas equipas de cada pote.
Faltam apenas sete equipas para definir os 36 participantes da fase de liga, mas teremos de esperar até à última semana de agosto para saber quem são.
Até agora, apenas o Como, orientado por Césc Fàbregas, estreia-se numa edição da Liga dos Campeões.
Clubes já apurados:
|Inglaterra
|Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool
|Espanha
|Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Villarreal, Betis
|Alemanha
|Bayern Munique, Borussia Dortmund, Leipzig, Estugarda
|Itália
|Inter Milão, Nápoles, Roma, Como
|França
|Paris Saint-Germain, Lens, Lille
|Portugal
|FC Porto, Sporting
|Países Baixos
|PSV, Feyenoord
|Bélgica
|Club Brugge
|Chéquia
|Slavia Praga
|Turquia
|Galatasaray
|Ucrânia
|Shakhtar Donetsk
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