O encerramento da Serie A e da Premier League, neste domingo, ditou a classificação direta de Aston Villa (que beneficiou o Sporting), Liverpool, Roma e Como na fase de liga da Champions.

Estes cinco 'passageiros' juntam-se a uma comitiva que já conta com 29 nomes, com dois portugueses pelo meio - além do já referido Sporting, também o FC Porto.

Os dois emblemas lusos já sabem que vão integrar o pote 2 no sorteio, tendo de enfrentar, no entanto, duas equipas de cada pote.

Faltam apenas sete equipas para definir os 36 participantes da fase de liga, mas teremos de esperar até à última semana de agosto para saber quem são.

Até agora, apenas o Como, orientado por Césc Fàbregas, estreia-se numa edição da Liga dos Campeões.

Clubes já apurados: