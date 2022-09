A UEFA divulgou neste domingo a lista dos árbitros nomeados para os jogos da Liga dos Campeões agendados para terça-feira, com destaque para as partidas de Sporting e FC Porto.

No Sporting-Tottenham, em Alvalade, vai estar o sérvio Srdjan Jovanovic, enquanto o FC Porto-Club Brugge será dirigido pelo grego Tasos Sidiropoulos.

O jogo entre os leões e a equipa inglesa será um dos primeiros do dia: joga-se, tal como aconteceu diante do Eintracht Frankfurt na semana passada, arranca às 17h45. Já o duelo entre dragões e belgas está marcado para as 20h00 e será transmitido pela TVI. O Maisfutebol, para além do habitual acompanhamento AO MINUTO, vai transmitir igualmente os jogos da TVI para o território nacional.