Champions: os oito adversários de cada participante
Calendário definitivo vai ser anunciado no sábado, mas sorteio definiu tremendos duelos
Calendário definitivo vai ser anunciado no sábado, mas sorteio definiu tremendos duelos
O sorteio da fase de liga da Champions promoveu inúmeros duelos entre colossos, além de exigentes desafios a Sporting e Benfica. Os bicampeões nacionais vão defrontar pela primeira vez PSG e Kairat Almaty, ambos em Alvalade. Já fora, a turma de Rui Borges joga no reduto de Ath. Bilbao, Juventus, Nápoles e Bayern Munique, cidade de má memória para os leões.
Quanto ao Benfica, as águias recebem Nápoles, Bayer Leverkusen, Qarabag e Real Madrid, além de visitarem Chelsea, Juventus, Newcastle e Ajax.
Passeando pelo mapa da Liga dos Campeões, o Real Madrid recebe Juventus e Man City, e visita Liverpool e Benfica.
Por sua vez, o PSG – campeão europeu em título – vai receber Bayern Munique, Tottenham – que derrotou na Supertaça europeia – e Newcastle, além de visitar Sporting, Bayern Munique e Bayer Leverkusen.
O calendário do Inter Milão também promete ser exigente: Liverpool (casa), Dortmund (fora), Arsenal (casa) e Atlético de Madrid (fora).
De resto, Man City, Juventus, Tottenham e Mónaco foram os contemplados com a viagem ao ponto mais a Norte da história da Champions – Bodo/Glimt, na Noruega.
Quanto a viagens ao Cazaquistão e ao Kairat Almaty – o ponto mais a Leste da história da prova – Real Madrid, Brugge, Olympiakos e Pafos foram os clubes sorteados.
A fase de liga decorre entre 16 de setembro e 28 de janeiro, com jogos às 17h45 e 20h de Portugal Continental. O calendário definitivo vai ser anunciado pela UEFA no sábado.
A jornada inaugural decorre entre 16 e 18 de setembro, enquanto a segunda ronda é disputada a 30 de setembro e 1 de outubro. Seguem-se jogos a 21/22 de outubro; 4/5 de novembro; 25/26 de novembro; 9/10 de dezembro; 20/21 de janeiro; e 28 de janeiro.
Neste sistema de competição, os oito melhores classificados avançam para os “oitavos”, enquanto as equipas entre o 9.º e o 24.º posto disputam o play-off de qualificação.
Consulte os adversários dos 36 participantes.
PSG: Bayern Munique (casa), Barcelona (fora), Atalanta (casa), Bayer Leverkusen (fora), Tottenham (casa), Sporting (fora), Newcaslte (casa) e Ath. Bilbao (fora).
Real Madrid: Man City (casa), Liverpool (fora), Juventus (casa), Benfica (fora), Marselha (casa), Olympiakos (fora), Mónaco (casa) e Karat Almaty (fora).
Man City: Dortmund (casa), Real Madrid (fora), Bayer Leverkusen (casa), Villarreal (fora), Nápoles (casa), Bodo/Glimt (fora), Galatasaray (casa) e Mónaco (fora).
Bayern Munique: Chelsea (casa), PSG (fora), Brugge (casa), Arsenal (fora), Sporting (casa), PSV (fora), St. Gilloise (casa) e Pafos (fora).
Liverpool: Real Madrid (casa), Inter (fora), Atlético de Madrid (casa), Frankfurt (fora), PSV (casa), Marselha (fora), Qarabag (casa) e Galatasaray (fora).
Inter: Liverpool (casa), Dortmund (fora), Arsenal (casa), Atlético de Madrid (fora), Slavia Praga (casa), Ajax (fora), Kairat Almaty (casa) e St. Gilloise (fora).
Chelsea: Barcelona (casa), Bayern (fora), Benfica (casa), Atalanta (fora), Ajax (casa), Nápoles (fora), Pafos (casa) e Qarabag (fora).
Dortmund: Inter (casa), Man City (fora), Villarreal (casa), Juventus (fora), Bodo/Glimt (casa), Tottenham (fora), Ath. Bilbao (casa) e Copenhaga (fora).
Barcelona: PSG (casa), Chelsea (fora), Frankfurt (casa), Brugge (fora), Olympiakos (casa), Slavia Praga (fora), Copenhaga (casa) e Newcaslte (fora).
Arsenal: Bayern (casa), Inter (fora), Atlético de Madrid (casa), Brugge (fora), Olympiakos (casa), Slavia Praga (fora), Kairat Almaty (casa) e Ath. Bilbao (fora).
Bayer Leverkusen: PSG (casa), Man City (fora), Villarreal (casa), Benfica (fora), PSV (casa), Olympiakos (fora), Newcastle (casa) e Copenhaga (fora).
Atlético de Madrid: Inter (casa), Liverpool (fora), Frankfurt (casa), Arsenal (fora), Bodo/Glimt (casa), PSV (fora), St. Gilloise (casa) e Galatasaray (fora).
Benfica: Real Madrid (casa), Chelsea (fora), Leverkusen (casa), Juventus (fora), Nápoles (casa), Ajax (fora), Qarabag (casa) e Newcaslte (fora).
Atalanta: Chelsea (casa), PSG (fora), Brugge (casa), Frankfurt (fora), Slavia Praga (casa), Marselha (fora), Ath. Bilbao (casa) e St. Gilloise (fora).
Villarreal: Man City (casa), Dortmund (fora), Juventus (casa), Leverkusen (fora), Ajax (casa), Tottenham (fora), Copenhaga (casa) e Pafos (fora).
Juventus: Dortmund (casa), Real Madrid (fora), Benfica (casa), Villarreal (fora), Sporting (casa), Bodo/Glimt (fora), Pafos (casa) e Mónaco (fora).
Frankfurt: Liverpool (casa), Barcelona (fora), Atalanta (casa), Atlético de Madrid (fora), Tottenham (casa), Nápoles (fora), Galatasaray (casa) e Qarabag (fora).
Brugge: Barcelona (casa), Bayern (fora), Arsenal (casa), Atalanta (fora), Marselha (casa), Sporting (fora), Mónaco (casa) e Kairat Almaty (fora).
Tottenham: Dortmund (casa), PSG (fora), Villarreal (casa), Frankfurt (fora), Slavia Praga (casa), Bodo/Glimt (fora), Copenhaga (casa) e Mónaco (fora).
PSV: Bayern (casa), Liverpool (fora), Atlético de Madrid (casa), Leverkusen (fora), Nápoles (casa), Olympiakos (fora), St. Gilloise (casa) e Newcaslte (fora).
Ajax: Inter (casa), Chelsea (fora), Benfica (casa), Villarreal (fora), Olympiakos (casa), Marselha (fora), Galatasaray (casa) e Qarabag (fora).
Nápoles: Chelsea (casa), Man City (fora), Frankfurt (casa), Benfica (fora), Sporting (casa), PSV (fora), Qarabag (casa) e Copenhaga (fora).
Sporting: PSG (casa), Bayern (fora), Brugge (casa), Juventus (fora), Marselha (casa), Nápoles (fora), Kairat Almaty (casa) e Ath. Bilbao (fora).
Olympiakos: Real Madrid (casa), Barcelona (fora), Leverkusen (casa), Arsenal (fora), PSV (casa), Ajax (fora), Pafos (casa) e Kairat Almaty (fora).
Slavia Praga: Barcelona (casa), Inter (fora), Arsenal (casa), Atalanta (fora), Bodo/Glimt (casa), Tottenham (fora), Ath. Bilbao (casa) e Pafos (fora).
Bodo/Glimt: Man City (casa), Dortmund (fora), Juventus (casa), Atlético de Madrid (fora), Tottenham (casa), Slavia Praga (fora), Mónaco (casa) e Galatasaray (fora).
Marselha: Liverpool (casa), Real Madrid (fora), Atalanta (casa), Brugge (fora), Ajax (casa), Sporting (fora), Newcaslte (casa) e St. Gilloise (fora).
Copenhaga: Dortmund (casa), Barcelona (fora), Leverkusen (casa), Villarreal (fora), Nápoles (casa), Tottenham (fora), Kairat Almaty (casa) e Qarabag (fora).
Mónaco: Man City (casa), Real Madrid (fora), Juventus (casa), Brugge (fora), Tottenham (casa), Bodo/Glimt (fora), Galatasaray (casa) e Pafos (fora).
Galatasaray: Liverpool (casa), Man City (fora), Atlético de Madrid (casa), Frankfurt (fora), Bodo/Glimt (casa), Ajax (fora), St. Gilloise (casa) e Mónaco (fora).
St. Gilloise: Inter (casa), Bayern (fora), Atalanta (casa), Atlético de Madrid (fora), Marselha (casa), PSV (fora), Newcastle (casa) e Galatasaray (fora).
Qarabag: Chelsea (casa), Liverpool (fora), Frankfurt (casa), Benfica (fora), Ajax (casa), Nápoles (fora), Copenhaga (casa) e Ath. Bilbao (fora).
Ath. Bilbao: PSG (casa), Dortmund (fora), Arsenal (casa), Atalanta (fora), Sporting (casa), Slavia Praga (fora), Qarabag (casa) e Newcastle (fora).
Newcastle: Barcelona (casa), PSG (fora), Benfica (casa), Leverkusen (fora), PSV (casa), Marselha (fora), Ath. Bilbao (casa) e St. Gilloise (fora).
Pafos: Bayern (casa), Chelsea (fora), Villarreal (casa), Juventus (fora), Slavia Praga (casa), Olympiakos (fora), Mónaco (casa) e Kairat Almaty (fora).
Kairat Almaty: Real Madrid (casa), Inter (fora), Brugge (casa), Arsenal (fora), Olympiakos (casa), Sporting (fora), Pafos (casa) e Copenhaga (fora).