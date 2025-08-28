O sorteio da fase de liga da Champions promoveu inúmeros duelos entre colossos, além de exigentes desafios a Sporting e Benfica. Os bicampeões nacionais vão defrontar pela primeira vez PSG e Kairat Almaty, ambos em Alvalade. Já fora, a turma de Rui Borges joga no reduto de Ath. Bilbao, Juventus, Nápoles e Bayern Munique, cidade de má memória para os leões.

Quanto ao Benfica, as águias recebem Nápoles, Bayer Leverkusen, Qarabag e Real Madrid, além de visitarem Chelsea, Juventus, Newcastle e Ajax.

Passeando pelo mapa da Liga dos Campeões, o Real Madrid recebe Juventus e Man City, e visita Liverpool e Benfica.

Por sua vez, o PSG – campeão europeu em título – vai receber Bayern Munique, Tottenham – que derrotou na Supertaça europeia – e Newcastle, além de visitar Sporting, Bayern Munique e Bayer Leverkusen.

O calendário do Inter Milão também promete ser exigente: Liverpool (casa), Dortmund (fora), Arsenal (casa) e Atlético de Madrid (fora).

De resto, Man City, Juventus, Tottenham e Mónaco foram os contemplados com a viagem ao ponto mais a Norte da história da Champions – Bodo/Glimt, na Noruega.

Quanto a viagens ao Cazaquistão e ao Kairat Almaty – o ponto mais a Leste da história da prova – Real Madrid, Brugge, Olympiakos e Pafos foram os clubes sorteados.

A fase de liga decorre entre 16 de setembro e 28 de janeiro, com jogos às 17h45 e 20h de Portugal Continental. O calendário definitivo vai ser anunciado pela UEFA no sábado.

A jornada inaugural decorre entre 16 e 18 de setembro, enquanto a segunda ronda é disputada a 30 de setembro e 1 de outubro. Seguem-se jogos a 21/22 de outubro; 4/5 de novembro; 25/26 de novembro; 9/10 de dezembro; 20/21 de janeiro; e 28 de janeiro.

Neste sistema de competição, os oito melhores classificados avançam para os “oitavos”, enquanto as equipas entre o 9.º e o 24.º posto disputam o play-off de qualificação.

Consulte os adversários dos 36 participantes.

PSG: Bayern Munique (casa), Barcelona (fora), Atalanta (casa), Bayer Leverkusen (fora), Tottenham (casa), Sporting (fora), Newcaslte (casa) e Ath. Bilbao (fora).

Real Madrid: Man City (casa), Liverpool (fora), Juventus (casa), Benfica (fora), Marselha (casa), Olympiakos (fora), Mónaco (casa) e Karat Almaty (fora).

Man City: Dortmund (casa), Real Madrid (fora), Bayer Leverkusen (casa), Villarreal (fora), Nápoles (casa), Bodo/Glimt (fora), Galatasaray (casa) e Mónaco (fora).

Bayern Munique: Chelsea (casa), PSG (fora), Brugge (casa), Arsenal (fora), Sporting (casa), PSV (fora), St. Gilloise (casa) e Pafos (fora).

Liverpool: Real Madrid (casa), Inter (fora), Atlético de Madrid (casa), Frankfurt (fora), PSV (casa), Marselha (fora), Qarabag (casa) e Galatasaray (fora).

Inter: Liverpool (casa), Dortmund (fora), Arsenal (casa), Atlético de Madrid (fora), Slavia Praga (casa), Ajax (fora), Kairat Almaty (casa) e St. Gilloise (fora).

Chelsea: Barcelona (casa), Bayern (fora), Benfica (casa), Atalanta (fora), Ajax (casa), Nápoles (fora), Pafos (casa) e Qarabag (fora).

Dortmund: Inter (casa), Man City (fora), Villarreal (casa), Juventus (fora), Bodo/Glimt (casa), Tottenham (fora), Ath. Bilbao (casa) e Copenhaga (fora).

Barcelona: PSG (casa), Chelsea (fora), Frankfurt (casa), Brugge (fora), Olympiakos (casa), Slavia Praga (fora), Copenhaga (casa) e Newcaslte (fora).

Arsenal: Bayern (casa), Inter (fora), Atlético de Madrid (casa), Brugge (fora), Olympiakos (casa), Slavia Praga (fora), Kairat Almaty (casa) e Ath. Bilbao (fora).

Bayer Leverkusen: PSG (casa), Man City (fora), Villarreal (casa), Benfica (fora), PSV (casa), Olympiakos (fora), Newcastle (casa) e Copenhaga (fora).

Atlético de Madrid: Inter (casa), Liverpool (fora), Frankfurt (casa), Arsenal (fora), Bodo/Glimt (casa), PSV (fora), St. Gilloise (casa) e Galatasaray (fora).

Benfica: Real Madrid (casa), Chelsea (fora), Leverkusen (casa), Juventus (fora), Nápoles (casa), Ajax (fora), Qarabag (casa) e Newcaslte (fora).

Atalanta: Chelsea (casa), PSG (fora), Brugge (casa), Frankfurt (fora), Slavia Praga (casa), Marselha (fora), Ath. Bilbao (casa) e St. Gilloise (fora).

Villarreal: Man City (casa), Dortmund (fora), Juventus (casa), Leverkusen (fora), Ajax (casa), Tottenham (fora), Copenhaga (casa) e Pafos (fora).

Juventus: Dortmund (casa), Real Madrid (fora), Benfica (casa), Villarreal (fora), Sporting (casa), Bodo/Glimt (fora), Pafos (casa) e Mónaco (fora).

Frankfurt: Liverpool (casa), Barcelona (fora), Atalanta (casa), Atlético de Madrid (fora), Tottenham (casa), Nápoles (fora), Galatasaray (casa) e Qarabag (fora).

Brugge: Barcelona (casa), Bayern (fora), Arsenal (casa), Atalanta (fora), Marselha (casa), Sporting (fora), Mónaco (casa) e Kairat Almaty (fora).

Tottenham: Dortmund (casa), PSG (fora), Villarreal (casa), Frankfurt (fora), Slavia Praga (casa), Bodo/Glimt (fora), Copenhaga (casa) e Mónaco (fora).

PSV: Bayern (casa), Liverpool (fora), Atlético de Madrid (casa), Leverkusen (fora), Nápoles (casa), Olympiakos (fora), St. Gilloise (casa) e Newcaslte (fora).

Ajax: Inter (casa), Chelsea (fora), Benfica (casa), Villarreal (fora), Olympiakos (casa), Marselha (fora), Galatasaray (casa) e Qarabag (fora).

Nápoles: Chelsea (casa), Man City (fora), Frankfurt (casa), Benfica (fora), Sporting (casa), PSV (fora), Qarabag (casa) e Copenhaga (fora).

Sporting: PSG (casa), Bayern (fora), Brugge (casa), Juventus (fora), Marselha (casa), Nápoles (fora), Kairat Almaty (casa) e Ath. Bilbao (fora).

Olympiakos: Real Madrid (casa), Barcelona (fora), Leverkusen (casa), Arsenal (fora), PSV (casa), Ajax (fora), Pafos (casa) e Kairat Almaty (fora).

Slavia Praga: Barcelona (casa), Inter (fora), Arsenal (casa), Atalanta (fora), Bodo/Glimt (casa), Tottenham (fora), Ath. Bilbao (casa) e Pafos (fora).

Bodo/Glimt: Man City (casa), Dortmund (fora), Juventus (casa), Atlético de Madrid (fora), Tottenham (casa), Slavia Praga (fora), Mónaco (casa) e Galatasaray (fora).

Marselha: Liverpool (casa), Real Madrid (fora), Atalanta (casa), Brugge (fora), Ajax (casa), Sporting (fora), Newcaslte (casa) e St. Gilloise (fora).

Copenhaga: Dortmund (casa), Barcelona (fora), Leverkusen (casa), Villarreal (fora), Nápoles (casa), Tottenham (fora), Kairat Almaty (casa) e Qarabag (fora).

Mónaco: Man City (casa), Real Madrid (fora), Juventus (casa), Brugge (fora), Tottenham (casa), Bodo/Glimt (fora), Galatasaray (casa) e Pafos (fora).

Galatasaray: Liverpool (casa), Man City (fora), Atlético de Madrid (casa), Frankfurt (fora), Bodo/Glimt (casa), Ajax (fora), St. Gilloise (casa) e Mónaco (fora).

St. Gilloise: Inter (casa), Bayern (fora), Atalanta (casa), Atlético de Madrid (fora), Marselha (casa), PSV (fora), Newcastle (casa) e Galatasaray (fora).

Qarabag: Chelsea (casa), Liverpool (fora), Frankfurt (casa), Benfica (fora), Ajax (casa), Nápoles (fora), Copenhaga (casa) e Ath. Bilbao (fora).

Ath. Bilbao: PSG (casa), Dortmund (fora), Arsenal (casa), Atalanta (fora), Sporting (casa), Slavia Praga (fora), Qarabag (casa) e Newcastle (fora).

Newcastle: Barcelona (casa), PSG (fora), Benfica (casa), Leverkusen (fora), PSV (casa), Marselha (fora), Ath. Bilbao (casa) e St. Gilloise (fora).

Pafos: Bayern (casa), Chelsea (fora), Villarreal (casa), Juventus (fora), Slavia Praga (casa), Olympiakos (fora), Mónaco (casa) e Kairat Almaty (fora).

Kairat Almaty: Real Madrid (casa), Inter (fora), Brugge (casa), Arsenal (fora), Olympiakos (casa), Sporting (fora), Pafos (casa) e Copenhaga (fora).

