O Sporting desloca-se ao reduto da Juventus, esta terça-feira, com o objetivo de somar a terceira vitória nesta fase de liga da Champions e Rui Borges não deve fazer grandes alterações no onze, face ao que alinhou frente ao Alverca, na última sexta-feira.

Vagiannidis é uma das novidades praticamente asseguradas do lado leonino, face à lesão de Fresneda que o afasta do encontro em Turim, numa defesa que fica completa com Diomande, Gonçalo Inácio e Maxi Araújo. No meio-campo, João Simões deve voltar a formar dupla com Hjulmand, sendo Ioannidis a segunda novidade no onze, em detrimento de Luis Suárez.

Do outro lado, as dúvidas são muitas, tal como referiu Rui Borges na antevisão desta segunda-feira, mas Luciano Spalletti não deverá fugir muito ao onze que apresentou no último fim de semana diante da Cremonese, no jogo de estreia enquanto técnico da Juventus. Resta perceber se João Mário ou Francisco Conceição serão titulares no conjunto italiano.

Confira aqui os onzes prováveis de ambas as equipas:

JUVENTUS: Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Koopmeiners, Cambiaso, Thuram, Locatelli, Kostic, Conceição, Openda e Vlahovic.