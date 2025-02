Vangelis Pavlidis e Vitinha são dois dos jogadores que integram a equipa da semana da Liga dos Campeões.

O avançado do Benfica apontou o único golo das águias na vitória por 1-0 frente ao Mónaco, sendo que o médio português assinou um dos golos do PSG, no triunfo sobre o Brest por 3-0.

Além disso, destaque também para a presença de Guirassy e Svensson, dois dos jogadores do Dortmund que contribuíram para a vitória no Estádio José Alvalade, frente ao Sporting por 3-0.

Donnarumma (PSG), Read (Feyenoord), Upamecano (Bayern Munique), Gatti (Juventus), Paixão (Feyenoord), Bellingham (Real Madrid), Vinícius Júnior (Real Madrid).