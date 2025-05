A polícia de Paris vai destacar uma força de 5.400 agentes para a capital francesa e arredores, durante o jogo entre PSG e Inter, a contar para a final da Liga dos Campeões.

O anúncio foi feito por Laurent Nuñez, chefe da polícia de Paris, que em declarações ao jornal «Le Parisien» garantiu que o objetivo passa por evitar distúrbios durante o encontro. Os agentes ficarão concentrados, em grande parte, nos Campos Elísios e a circulação na avenida e nas ruas da zona vai ficar interdita a partir do início da tarde de sábado.

Já esta sexta-feira vão ser impostas proibições quanto ao estacionamento de veículos no perímetro indicado e além disso, todos os estabelecimentos comerciais, exceto os hotéis, vão permanecer encerrados no sábado e no domingo.

Recorde-se que PSG e Inter medem forças a partir das 20h, na Allianz Arena, em Munique.