A turma de Xabi Alonso estreou-se na «renovada» Liga dos Campeões com uma goleada no reduto do Feyenoord. Na tarde desta quinta-feira, o Bayer Leverkusen triunfou por 0-4.

Com o defesa Tapsoba – ex-Vit. Guimarães – e Grimaldo entre os titulares, o campeão germânico inaugurou o marcador pelo inevitável Florian Wirtz, assistido por Robert Andrich. Estavam decorridos cinco minutos.

Ainda que os anfitriões tenham respondido por Ramiz Zerrouki – num golo anulado por fora de jogo, aos 9m – os forasteiros duplicaram a vantagem por Grimaldo, assistido por Frimpong, aos 30m.

O Boniface fez um Thierry Henry 🔥#DAZNChampions pic.twitter.com/y3KnikG9Y0 — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) September 19, 2024

Seis minutos volvidos, e em nova investida pela direita, Frimpong voltou a brilhar, desta feita cruzando para Wirtz, ao segundo poste.

Para fechar as contas, aos 44m, um livre de Grimaldo – cobrado à esquerda – encontrou a cabeça de Tapsoba, ao segundo poste. Ainda que o cabeceamento tenha saído à figura de Wellenreuther, o guardião do Feyenoord desviou o esférico para o 0-4.

Apesar das trocas no segundo tempo, o marcador não mais se alterou. Assim, o Bayer Leverkusen junta-se a Bayern Munique, Celtic, Aston Villa, Dortmund, Liverpool, Sparta Praga, PSG, Benfica e Sporting no topo da tabela.

Na próxima ronda, a turma de Xabi Alonso receberá o Milan (29.º), na noite de 1 de outubro (20h).

Por sua vez, o Feyenoord – que visitará o Benfica na terceira jornada, a 23 de outubro (20h) – é 35.º e penúltimo. Na segunda ronda, o emblema neerlandês visitará o Girona (26.º), na tarde de 2 de outubro (17h45).