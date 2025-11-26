O Real Madrid venceu pela primeira vez na história um jogo em solo grego, o que torna este triunfo (4-3) inesquecível. Mas mais do que para o Real Madrid, a noite foi histórica para Kylian Mbappé.

O francês marcou pela primeira vez quatro golos num jogo da Champions, igualndo os feitos com a camisola do Real Madrid de Cristiano Ronaldo, Di Stefano (duas vezes) e Puskas (duas vezes).

Antes de começar o espetáculo particular de Mbappé, brilhou um tal de... Chiquinho. O português abriu o marcador aos oito minutos, com um grande golo, no fim de uma jogada espetacular do Olympiakos.

A vantagem durou pouco tempo, porém. Aos 22 minutos, Mbappé empatou a partida de cabeça. Seguiram-se mais dois golos de rajada e Mbappé fechou o hat-trick em apenas sete minutos.

Pelo meio, Chiquinho saiu lesionado, dando lugar ao ex-portista Taremi, e Vinicius Jr. ainda marcou também, após assistência de Mbappé, mas o golo não contou: foi anulado pelo árbitro.

Já na segunda parte, Taremi devolveu o Olympiakos ao jogo, mas outra vez por pouco tempo. Sete minutos depois, aos 59, Mbappé completou o poker e garantiu o triunfo.

Num jogo em que entrou de início com Chiquinho, Gelson e Podence, e ainda colocou Costinha na segunda parte, o Olympiakos só conseguiu reduzir, já nos dez minutos finais, por El Kaabi.

Com este triunfo, o Real Madrid permanece no quarto lugar, com 12 pontos, enquanto o Olympiakos tem apenas dois e está fora de um lugar de play-off.