Champions: quatro golos de Mbappé destroem sonho dos portugueses
Real Madrid vence Olympiakos, em Atenas, por 4-3, num jogo em que Chiquinho fez um golaço
O Real Madrid venceu pela primeira vez na história um jogo em solo grego, o que torna este triunfo (4-3) inesquecível. Mas mais do que para o Real Madrid, a noite foi histórica para Kylian Mbappé.
O francês marcou pela primeira vez quatro golos num jogo da Champions, igualndo os feitos com a camisola do Real Madrid de Cristiano Ronaldo, Di Stefano (duas vezes) e Puskas (duas vezes).
Antes de começar o espetáculo particular de Mbappé, brilhou um tal de... Chiquinho. O português abriu o marcador aos oito minutos, com um grande golo, no fim de uma jogada espetacular do Olympiakos.
A vantagem durou pouco tempo, porém. Aos 22 minutos, Mbappé empatou a partida de cabeça. Seguiram-se mais dois golos de rajada e Mbappé fechou o hat-trick em apenas sete minutos.
Pelo meio, Chiquinho saiu lesionado, dando lugar ao ex-portista Taremi, e Vinicius Jr. ainda marcou também, após assistência de Mbappé, mas o golo não contou: foi anulado pelo árbitro.
Já na segunda parte, Taremi devolveu o Olympiakos ao jogo, mas outra vez por pouco tempo. Sete minutos depois, aos 59, Mbappé completou o poker e garantiu o triunfo.
Num jogo em que entrou de início com Chiquinho, Gelson e Podence, e ainda colocou Costinha na segunda parte, o Olympiakos só conseguiu reduzir, já nos dez minutos finais, por El Kaabi.
Com este triunfo, o Real Madrid permanece no quarto lugar, com 12 pontos, enquanto o Olympiakos tem apenas dois e está fora de um lugar de play-off.