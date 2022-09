O AC Milan conseguiu a primeira vitória no grupo E na receção ao Dínamo Zagreb. Rafael Leão foi, de resto, decisivo ao conquistar um penálti e ao fazer uma assistência no triunfo dos italianos contra os croatas (3-1).



Mas vamos por partes.



A primeira parte não foi rica em grandes situações de logo. O campeão da Croácia, que teve Ristovski e Misic, dois ex-jogadores do Sporting, na equipa inicial, limitou-se a fechar os caminhos para a baliza de Livakovic na primeira parte. O 0-0 parecia que se iria manter ao intervalo até que Rafael Leão foi travado em falta dentro da área por Stulalo. Giroud aproveitou e abriu o marcador em San Siro.



Na segunda parte, o AC Milan precisou de apenas dois minutos para chegar ao 2-0. Bela jogada dos campeões italianos com Rafael Leão a escapar pela esquerda e a cruzar para uma excelente finalização de Saelemaekers.



Os rossoneri permitiram a reação do Dínamo Zagreb aos 56 minutos. Petkovic e Orsic combinaram de forma perfeita e o extremo bateu Maignan e fez o 2-1. Orsic marcou assim pelo segundo jogo seguido depois de ter sido o herói contra o Chelsea.



No entanto, o AC Milan voltou a melhorar com as entradas de De Ketelaere e de Pobega. Foi, curiosamente, o médio lançado por Pioli que resolveu a partida com um pontapé na passada, na área, ao minuto 77 após passe de Hernández.



Com esta vitória o AC Milan isolou-se provisoriamente na liderança do grupo E com quatro pontos enquanto o Dínamo Zagreb tem três. Por sua vez, o Chelsea ainda não pontuou enquanto o Salzburgo tem um ponto - as duas equipas defrontam-se esta noite, em Londres.



