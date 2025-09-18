Champions: Rashford «bisa» e lança Barcelona para triunfo em Newcastle
Eintracht Frankfurt goleia Galatasaray por 5-1 com dois golos de Burkardt
O Barcelona deslocou-se até ao reduto do Newcastle e venceu por 2-1, num jogo em que Marcus Rashford deu dois ares da sua graça e garantiu os primeiros três pontos à formação catalã nesta fase de liga da Champions.
Titular pelo segundo jogo consecutivo no Barcelona, o avançado, que está cedido por empréstimo do Manchester United, fez o gosto ao pé no início do segundo tempo, depois de 45 minutos sem grandes ocasiões de golo e um nulo que se manteve até ao intervalo.
Após receber de Koundé, driblou sobre um adversário e só teve olhos para a baliza de Nick Pope. O resto já é algo normal em Rashford, a meia distância, que estava ligeiramente apagada nos últimos tempos. Entre os postes, o compatriota bem se esticou, mas não conseguiu evitar um autêntico golaço do internacional inglês.
Pouco depois, a dupla que orquestrou o 1-0 voltou a aparecer e mais estragos foram feitos. Koundé trocou as voltas à defesa do Newcastle e descobriu Rashford no coração da área, sendo que o avançado cabeceou de forma eficaz para o fundo da baliza e chegou assim ao «bis».
A partir daqui, o Barcelona conseguiu gerir a vantagem e apenas viu o adversário responder com sucesso em cima do minuto 90, graças ao pontapé certeiro de Anthony Gordon.
Assista aqui ao resumo do Newcastle-Barcelona:
Já em Frankfurt, o cenário foi completamente distinto e a equipa da casa «atropelou» o Galatasaray com um triunfo por 5-1.
O emblema turco até arrancou melhor e adiantou-se no marcador aos oito minutos, por intermédio de Akgun, mas o destaque principal vai para os dez minutos finais da primeira parte absolutamente demolidores do Eintracht, com um autogolo de Davison Sánchez (37 minutos) e os remates certeiros de Uzun (45+2 minutos) e Burkardt (45+5 minutos).
No segundo tempo, Burkardt chegou ao «bis» (66 minutos) e Knauff acabou com as dúvidas no encontro, com a «mão cheia» a favor do emblema germânico. As duas equipas somam os primeiros três pontos nesta fase de liga da Champions e já olham para a segunda jornada.
Veja a goleada do Eintracht Frankfurt sobre o Galatasaray:
O Barcelona vai receber o PSG dos portugueses Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos, sendo que o Eintracht Frankfurt desloca-se até ao reduto do Atlético Madrid.