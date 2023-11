Figura: Mikel Merino



O que jogou foi uma barbaridade. Um, dois, três toques, o internacional espanhol colocou a bola a rolar e pareceu sempre um passo à frente dos adversários. Deu, no fundo, uma lição de bom futebol. Merino está em dois dos três golos da Real Sociedad frente ao Benfica: marcou, de cabeça, o primeiro e assistiu Barrenetxea para o golaço da noite. Passeou classe.





Momento do jogo: Benfica deixa o jogo fugir e inicia-se despedida da Champions, 21 minutos



A Real Sociedad provou que joga muito. A bola circula rápido, a um, dois ou três toques, da direita para a esquerda, enfim, é um regalo para a vista. E o Benfica perdeu-se no carrossel basco em 21 minutos. O 3-0 foi, no fundo, o fim de um recital impressionante de bom futebol: a bola passou pelos três corredores e chegou a Barrenetxea que fez um golaço!





Outros destaques:



Florentino: foi, porventura, o expoente máximo dos 30 minutos paupérrimos que o Benfica fez no Anoeta. Já quando a equipa perdia por 1-0, o médio atrasou mal a bola e deixou-a nos pés de Oyarzabal que fez o segundo dos bascos. A juntar ao tremendo erro, Florentino viu ainda um cartão amarelo aos 20 minutos. Saiu aos 31 minutos, instantes depois de Brias Méndez ter falhado um penálti que daria o 4-0. Noite para esquecer.



Mikel Oyarzabal: com um golo e um penálti conquistado, o capitão da equipa txuri-urdin foi um dos vários problemas que a defesa do Benfica nunca conseguiu resolver. O internacional espanhol ainda não atingiu o nível altíssimo que tinha antes da lesão grave sofrida, mas continua a ter uma qualidade tremenda no ataque à profundidade e na forma como sai da posição para se mostrar ao jogo e tabelar com os colegas. Fez um jogaço.



Rafa: o internacional português teve o mérito de empurrar a equipa para a frente nos momentos mais difíceis. O avançado fez uso da velocidade para lançar um ou dois contra-ataques dos encarnados e tentou o golo no fecho da primeira parte. Rafa conseguiu, no arranque da etapa complementar, marcar o golo de honra das águias no País Basco.



Otamendi: a imagem do capitão do Benfica sem pernas para Oyarzabal após o mau passe de Florentino vai ser complicada de esquecer. O argentino subiu o nível à medida que o tempo passou e acabou por assistir Rafa para o golo de honra encarnado. Longe do que fez e pode fazer.