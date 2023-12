Titular frente ao Nápoles, Ricardo Horta chegou ao jogo 350 pelo Sporting de Braga.



O internacional português atinge assim um marco histórico ao sexto jogo da carreira na fase de grupos da Liga dos Campeões. Além de seis jogos na Champions, o avançado tem quatro jogos na fase de qualificação da prova, 42 jogos na fase de grupos da Liga Europa (mais oito nas fases preliminares) e dois jogos na Liga Conferência.



Nas provas nacionais, Ricardo Horta vestiu a camisola do Sp. Braga por 234 vezes em partidas para a Liga, somando ainda 30 aparições na Taça de Portugal, 23 na Taça da Liga e uma na Supertaça Cândido de Oliveira. É, de resto, o segundo jogador com mais jogos pelos arsenalistas apenas atrás de José Maria Azevedo.



Feitas as contas, o capitão bracarense apresenta um registo de 202 vitórias, 60 empates, 87 derrotas, tendo anotado 119 golos (melhor marcador da história do clube) e feito 63 assistências.