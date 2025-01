O Milan entrou esta quarta-feira em campo em posição de apuramento direto para os oitavos de final da Liga dos Campeões e certo que, no pior dos casos, já tinha o play-off garantido.

No fim de um jogo dececionante, a formação de Sérgio Conceição ficou mesmo com o pior dos casos: perdeu (2-1) frente ao Dínamo Zagreb, caiu do sexto para o 13º lugar e vai te agora de disputar o play-off, frente a Juventus ou Feyenoord.

Foi portanto uma noite para esquecer do treinador português, que apostou em Rafael Leão de início, acabando por o substituir aos 80 minutos por Okafor.

O jogo começou mal para o Milan, que sofreu o primeiro golo logo aos 19 minutos: Baturina ganhou uma bola à entrada da área e rematou para o fundo da baliza.

Ora se o jogo começou mal, pior ficou aos 39 minutos, quando Yunus Musah viu o segundo amarelo e foi expulso. A equipa italiana ficou então reduzida a dez, com 50 minutos para jogar. O Milan acusou o toque e antes do intervalo podia ter sofrido novo golo, quando Kulenovic recebeu dentro da área e disparou ao lado.

Sérgio Conceição fez duas substituições ao intervalo, tirando Morata e Gabbia de campo, mas foi o Dínamo Zagreb que entrou novamente melhor e marcou, novamente por Baturina. O golo acabou, no entanto, invalidado pelo VAR, por uma mão dentro da área.

A decisão do árbitro parece ter dado uma nova força ao Milan, que empatou três minutos depois, por Pulisic. A festa do Milan, porém, durou pouco e aos 60 minutos Marco Pjaca fez o 2-1 para o Dínamo Zagreb.

Sérgio Conceição voltava a estar em desvantagem, o que o deixou furioso. E mais furioso ficou ainda quando o árbitro assinalou penálti por falta do guarda-redes do Zagreb, mas anulou essa decisão após ver as imagens.

Até ao fim o resultado não sofreu mais alterações, o que trouxe um sabor agridoce ao Dínamo Zagreb: a equipa conseguiu uma grande vitória, mas que não lhe valeu o apuramento para o play-off. Já o Milan continua a oscilar entre o melhor e o pior.