Há dois novos clubes que podem surgir na rota do Benfica, na terceira pré-eliminatória de acesso à fase de liga da Champions (sendo que ainda há um playoff, caso os encarnados vençam o primeiro adversário).

Durante este sábado, tanto o Servette, da Suíça, como o Plzen, da Chéquia, asseguraram o segundo lugar dos respetivos campeonatos (já depois de o Salzburgo ter feito o mesmo na Áustria) e estão na segunda pré-eliminatória da Champions.

Salzburgo e Plzen garantiram um lugar como cabeças de série do sorteio, tal como o Glasgow Rangers, da Escócia, devido ao seu coeficiente no ranking de clubes da UEFA.

Com menor coeficiente, e por isso não são cabeças de série, apuraram-se o referido Servette, onde atua o internacional sub-19 português Keyan Varela, tal como os noruegueses do Brann e os gregos do Panathinaikos, treinados por Rui Vitória.

Quem passar a segunda pré-eliminatória joga a terceira e é aí que entra o Benfica, que garantiu a presença nessa fase com o segundo lugar no campeonato português.

Na terceira pré-eliminatória participam oito clubes. Além dos encarnados, estão garantidos Feyenoord (terceiro classificado nos Países Baixos), Nice (quarto na liga francesa) e Fenerbahçe (vice-campeão na Turquia).

O sorteio da segunda pré-eliminatória das três competições de clubes da UEFA acontece no dia 18 de junho. Saiba tudo AQUI.