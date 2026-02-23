Champions: Slavko Vincic escolhido para apitar o Real Madrid-Benfica
Encontro desta quarta-feira (20h) conta com o alemão Christian Dingert no VAR
Já é conhecida a equipa de arbitragem para o jogo entre Real Madrid e Benfica, a contar para a segunda mão do play-off de acesso aos «oitavos» da Liga dos Campeões.
O esloveno Slavko Vincic é o escolhido para apitar o encontro desta quarta-feira, juntamente com os compatriotas Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic (assistentes) e o quarto árbitro David Smajc. Encarregue do VAR estará o alemão Christian Dingert, auxiliado pelo italiano Daniele Chiffi.
Esta é a sétima vez que Slavko Vincic dirige um jogo dos encarnados, o terceiro na presente época, depois de ter estado no encontro com o Fenerbahçe, para o play-off de acesso à Champions, e na receção ao Nápoles, já na fase de liga da competição.
Recorde-se que o Real Madrid-Benfica está marcado para as 20h desta terça-feira, no Bernabéu, e pode ser acompanhado, AO MINUTO, no Maisfutebol.