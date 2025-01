A Figura: João Simões

18 anos. Quem diria? Só mesmo a irreverência e a crença de um jovem adolescente sportinguista mudaram o jogo que parecia amarrado e destinado a um resultado amargo. E entrou quase por acaso – Debast lesionou-se e Simões rendeu o belga aos 53 minutos. O médio fez um par de arrancadas pela meia esquerda que foram decisivas e assistiu o golo do empate. Belo momento, após ter-se estreado a marcar durante a semana.

O Momento: golo de Conrad Harder

O Sporting estava fora das competições europeias aos 75 minutos. Talvez os jogadores não soubessem disso no relvado, mas com certeza que os adeptos, nas bancadas, estavam de telemóvel na mão. O momento que mudou tudo aconteceu numa corrida desenfreada de Simões pela esquerda e finalização de Harder, de calcanhar. Esse golo bastou para o apuramento.

Outros destaques:

Franco Israel: não é consensual entre as hostes leoninas. Porém, teve muita importância neste jogo ao manter o Sporting na discussão pelo resultado a abrir a segunda parte. Grande defesa a remate de Pobega aos 53 minutos, a justificar a titularidade neste jogo decisivo.

Conrad Harder: os defeitos do dinamarquês já estão diagnosticados há algum tempo. Precipitado nas decisões, pecou exatamente por isso em algumas situações na primeira parte. No entanto, foi uma força que pôs a defesa do Bolonha em sentido. Aos 76 minutos, apareceu no sítio certo para finalizar e permitiu ao Sporting continuar na competição. Jogo de esforço.

Zeno Debast: de novo adaptado ao meio-campo, teve pormenores muito positivos especialmente com a bola nos pés. Inteligente a ocupar o espaço, descaía muito para a esquerda para libertar Maxi e Catamo. Grande passe em abertura para Harder na primeira parte e depois… a lesão.

Tommaso Pobega: Não só em destaque pelo golo marcado de cabeça, foi claramente um dos elementos mais positivos dos forasteiros na chegada à área, na pressão, na maneira como dificultou a vida a Daniel Bragança e Morten Hjulmand. Teve uma chance de golo soberana que só parou nas mãos de Israel.