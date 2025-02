O enxame de abelhas alemãs resistiu durante a primeira parte, adotando a postura de Muhammad Ali, lendário pugilista: «Float like a butterfly, sting like a bee». O Sporting ainda tentou atacar o adversário, mas sem injetar veneno. Esse, estava guardado para a segunda parte.

Concluída a «fase borboleta», os homens do Borussia, também conhecidos como «abelhas» aplicaram três ferroadas letais na presa depois da hora de jogo. Mais eficazes do que o Sporting, o Borussia Dortmund venceu por 3-0 fora de casa, apesar do mau momento doméstico.

Foi um verdadeiro choque anafilático no Estádio de Alvalade, em Lisboa, nesta terça-feira, que deve deixar marcas para o paciente na segunda mão do play off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Diante da «Yellow Wall», será muito difícil para que o Sporting consiga encontrar um antídoto.

RECORDE O FILME DO JOGO

Muita vontade dos miúdos no último terço, pouca pontaria

A entrada do Sporting na primeira parte deve ter satisfeito até o adepto leonino mais cético. Energia, personalidade, dinâmica a defender e a atacar e… parecia que o finalista vencido da Champions vestia de verde e branco. Mas não. Era mesmo o Borussia Dortmund que não conseguia incomodar Rui Silva, e demorou bastante até consegui-lo.

Os leões pareceram frescos em campo talvez isto seja um elogio às escolhas de Rui Borges para o onze, evitando jogadores com problemas físicos recentes, à exceção de Simões. Hidemasa Morita e Viktor Gyokeres começaram a partida no banco. O leão construía desde trás, sem perdas de bola desnecessárias, e chegava até às imediações da área alemã. O problema residiu aí.

É que os miúdos leoninos deslumbraram-se com as chances de golo e empreendiam em remates de longe, tentando surpreender Kobel, mas este saiu sempre por cima. Trincão, Maxi Araújo, Harder e Simões tentaram o golo, mas sem sucesso. A melhor chance foi mesmo do ala uruguaio, a acertar na trave em posição frontal.

Já Harder e Simões podiam ter feito melhor nas chances que tiveram, acusando um pouco a falta de experiência. Debast fazia de Hjulmand, limpando as ameaças contrárias e Matheus Reis esteve uns furos acima do habitual.

No entanto, o Borussia começou a equilibrar o encontro e no final da primeira metade mostraram que, com pouco, podem ser perigosos. Remate de Gittens e uma chance (irregular) de Guirassy deixaram o aviso.

Três golos silenciaram Alvalade na segunda parte

Ao intervalo, a palestra de Niko Kovac, antigo internacional croata já com uma bela experiência enquanto treinador, deve ter funcionado. Os alemães entraram na segunda parte com outra capacidade de pressão, empurrando o Sporting cada vez mais para trás. Ainda por cima, os leões começaram a perder mais bolas no seu meio-campo.

Adeyemi agradecia e ia testando os reflexos de Rui Silva. O guarda-redes contratado ao Bétis fez duas grandes intervenções entre os 45m e os 60m, merecendo aplausos. No entanto, hesitou no lance fatal. Aos 60m, foi dado muito espaço a Brandt para cruzar na direita. Ainda por cima, Guirassy também se antecipou a St. Juste no coração da área, que cabeceou sozinho. Rui Silva hesitou e a bola acabou por sobrevoá-lo para dentro da baliza.

Se um golo já era difícil de recuperar, dois tornaram a tarefa muito mais difícil. E foi sofrido quase da mesma forma – Guirassy sozinho no corredor direito a cruzar bem para a pequena área e Pascal Gross finalizou… de joelho. Um desvio certeiro que desfeiteou Rui Silva, abatido. Já o alemão estreou-se a marcar pelo novo clube.

O relógio batia os 75 minutos quando o Sporting conseguiu reagir. Gyokeres ganhou canto e Diomande ia marcando um golo de antologia para um central, à entrada da área. Por esta altura, já Biel estava em campo, a estrear-se pelos leões. O brasileiro pôde testemunhar mais de perto o terceiro golo dos alemães – Adeyemi lá conseguiu o seu merecido golo a finalizar um contra-ataque venenoso das abelhas.

Niko Kovac consegue a primeira vitória ao serviço do Borussia Dortmund, com alguma paciência à mistura. A qualidade individual parece ter feito muita diferença na segunda parte, com nomes como Guirassy, Gross e Adeyemi a marcar. Parece que o Sporting vai ter de focar-se no campeonato nacional.