A Figura: Quenda

Qualidade de sobra no corredor esquerdo e uma parceria com Maxi Araújo que muita dor de cabeça causou à defensiva belga. Apontou o primeiro golo leonino, num lance de insistência dentro da área do Club Brugge, mas esteve sempre ligado à corrente, nos primeiros 45 minutos. A segunda parte fica marcada por uma maior exploração da profundidade e Quenda teve de correr muito para a conseguir executar. Serviu Trincão para o terceiro, já a meio da segunda parte.

O Momento: Hjulmand vê vermelho… só que não

Logo aos nove minutos de jogo, o capitão do Sporting viu o árbitro mostrar-lhe um cartão vermelho direto, mas rapidamente ficou aliviado com a decisão do VAR. Após rever as imagens no monitor, o juiz do encontro acabou por aplicar apenas o amarelo e recebeu uma valente assobiadela das bancadas do Estádio José Alvalade.

Outros destaques:

Luis Suárez

Agressivo, possante e incansável como sempre. Três características que definem na perfeição o avançado colombiano, autor do segundo golo do Sporting. Num lance de pura magia, picou a bola sobre o guarda-redes e festejou pela primeira vez um golo na Champions (em Alvalade) e esteve em evidência no primeiro tempo. A segunda parte arrancou com uma bola ao poste do colombiano, que quase assinava mais um belo golo em Alvalade.

Geny Catamo

Não assinou qualquer um dos golos do Sporting diante do Club Brugge, mas a verdade é que sem o seu contributo, nenhum teria aparecido. Destaque para o lance do 1-0, com a habitual arrancada pelo corredor direito, que obrigou o guarda-redes a defender para a frente e Quenda tratou do resto. A seguir, o moçambicano serviu Suárez para o segundo, num passe certeiro e «sem espinhas».

Francisco Trincão

A espaços esteve «apagado» do jogo, mas já se sabe que não se pode dar muito espaço ao pé esquerdo do internacional português. Fez o gosto ao pé a meio da segunda parte, com um remate de primeira e sem qualquer hipótese de defesa para o guarda-redes belga. Um golo, diga-se, merecido pelo suor que Trincão deixou em campo diante do Brugge.

Carlos Forbs

O elemento mais desestabilizador do Club Brugge em toda a primeira parte e uma verdadeira dor de cabeça para o corredor esquerdo do Sporting. Por diversas vezes trocou as voltas a Gonçalo Inácio e apenas uma agressividade mais acentuada de Maxi Araújo conseguiu acalmar o ímpeto do internacional português. A segunda parte acabou por ser mais apagada e as razões foram as já mencionadas.