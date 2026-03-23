O Sporting vai colocar à venda, a partir de quarta-feira, os bilhetes exclusivos para sócios (sem lugar anual) para a receção dos leões ao Arsenal, no encontro da primeira mão dos «quartos» da Liga dos Campeões.

Nota para o preço dos ingressos, que começa nos 30 euros, e que podem ser adquiridos tanto via online, como nas bilheteiras do Estádio José Alvalade, abertas todos os dias das 10h às 20h. Recorde-se que os sócios com lugar anual já têm o bilhete para este jogo incluído e não têm de o comprar.

Consulte aqui a ordem de compra por parte dos sócios:

Sócios há 75 anos ou mais e/ou Lion Seats sem Gamebox

25 de Março | quarta-feira | 10h00 às 11h59

Sócios há 50 anos ou mais

25 de Março | quarta-feira | 12h00 às 13h59

Sócios há 40 anos ou mais

25 de Março | quarta-feira |14h00 às 15h59

Sócios há 30 anos ou mais

25 de Março | quarta-feira | 16h00 às 17h59

Sócios há 20 anos ou mais

25 de Março | quarta-feira | 18h00 às 19h59

Sócios há 10 anos ou mais

25 de Março | quarta-feira | 20h00 às 09h59

Sócios há 5 anos ou mais

26 de Março | quinta-feira | 10h00 às 13h59

Sócios há 1 ano ou mais

26 de Março | quinta-feira | 14h00 às 17h59

Todos os Sócios com admissão até 28 de Fevereiro

26 de Março | quinta-feira | a partir das 18h00