A derrota do Benfica em Turim complicou e muito as contas do play-off da Liga dos Campeões para a turma de José Mourinho, mas tal como o técnico referiu, a matemática ainda está do lado das águias... e o Sporting também pode entrar na equação.

Ora, as duas equipas entram em campo a partir das 20h da próxima quarta-feira e um triunfo em cada um dos respetivos jogos pode servir como auxílio para o eterno rival. O Sporting desloca-se ao reduto do Ath. Bilbao e uma vitória no San Mamés pode ajudar o Benfica a ultrapassar um dos adversários diretos pela presença no play-off.

Em Lisboa, as águias recebem o Real Madrid, precisamente um dos sete clubes que o Sporting pode ultrapassar para garantir uma vaga no «top-8» da prova milionária. Os leões estão, neste momento, no décimo posto e têm de subir dois lugares rumo ao objetivo de não realizar os dois jogos do play-off, como forma de aliviar o calendário.

O Benfica encontra-se na 29.ª posição desta fase de liga e tem uma escalada maior para realizar, ainda que o triunfo dos leões (em caso de vitória das águias) desse uma «mãozinha» aos comandados de José Mourinho.