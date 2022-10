Õ Sporting foi novamente derrotado pelo Marselha, na Liga dos Campeões, mas agora no Estádio José Alvalade, em jogo da quarta jornada (0-2).

Guendouzi inaugurou o marcador ao minuto 20, na conversão de um penálti que ditou a expulsão de Ricardo Esgaio, que fazia o centésimo jogo de leão ao peito.

Alexis Sánchez fez o 2-0 ao minuto 30, num lance invalidado inicialmente por fora de jogo, mas depois validado pelo VAR.

Pote foi expulso ao minuto 61, ao ver dois cartões amarelos seguidos (um pela falta e outro por palavras).

Com esta derrota o Sporting cai da primeira para a terceira posição, com seis pontos, tal como o Marselha (mas em desvantagem no confronto direto). O Tottenham lidera com sete pontos, enquanto que o Eintracht Frankfurt tem quatro.