A Figura: Luis Suárez

Absolutamente incansável na frente de ataque do Sporting. Correu muito, jogou bem de costas para a baliza e este exímio nas combinações com os três mais atrás de si. O primeiro tempo foi de maior esforço defensivo, mas teve no segundo tempo uma ocasião flagrante para fazer o que melhor sabe… e fê-lo (em dose dupla). Primeiro aproveitou um ressalto para fazer o 1-0 e em cima do minuto 90 voltou a mostrar-se letal com um golo de cabeça.

O Momento: Suárez marca e Alvalade vem abaixo

Tudo começou num alívio para a entrada da área, onde estava Geny Catamo. O moçambicano remata de primeira, a bola desvia em Vagiannidis e vai ter direitinha aos pés de Suárez. Dentro da área, o colombiano fez o que melhor sabe e atirou rasteiro para o fundo da baliza de Chavalier.

Outros destaques:

Rui Silva

Como seria de esperar, o PSG entrou muito pressionante e a posse de bola foi desde cedo um problema para os leões. Ora, entre os postes, o internacional português teve muito trabalho para evitar o 1-0 dos parisienses durante o primeiro tempo, com destaque para o cabeceamento de Doué aos 16 minutos. No segundo tempo manteve a concentração entre os postes e não permitiu grandes invenções aos adversários.

Vitinha

Qual polícia sinaleiro, ainda que sem o colete amarelo. O meio-campo é todo dele e trata a bola por tu. Dos pés de Vitinha não há toupeira que atrapalhe a trajetória da «redondinha» e a isso juntou-lhe a habitual leitura de jogo. De um lado para o outro, ofereceu inúmeros passes de rotura aos colegas de equipa, ainda que no primeiro tempo não tenham dado em golo.

Nuno Mendes

A par de Vitinha (e um pouco por toda a equipa), o lateral português esteve em excelente plano, tanto defensiva como ofensivamente. Apenas por uma ocasião foi dobrado por Geny e ainda introduziu a bola no fundo da baliza dos leões, só que Dembélé estava em posição irregular e o lance não contou. Um segundo tempo mais apagado para o ex-Sporting, que se teve de dedicar com maior afinco às funções defensivas, sobretudo para travar Geny Catamo.

Kvaratskhelia

Saltou do banco a meio do segundo tempo e foi bem a tempo de abrir o livro, num lance clássico de um para um com Vagiannidis. De fora para dentro, o georgiano atirou em arco e para o fundo da baliza, sendo que Rui Silva ainda tocou na bola com a ponta dos dedos.