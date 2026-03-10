O supercomputador da OPTA voltou a entrar em ação, desta feita para prever o caminho dos 16 resistentes da Liga dos Campeões, rumo à final da competição (e há surpresas).

Desde logo, os cálculos mostram que o Sporting é favorito a seguir para os quartos de final, deixando assim para trás o Bodo/Glimt, com uma percentagem de 63,2 por cento. Já para as meias-finais, os leões têm uma probabilidade de 24,2 por cento de chegar a essa fase e 6,5 de atingir a final. O que salta mais à vista é a posição do clube face a outros, tendo em conta que dos 16 é o nono com maior possibilidade de chegar ao jogo decisivo.

Atlético Madrid, Real Madrid, Tottenham, Bodo/Glimt, Atalanta, Leverkusen e Galatasaray têm menores chances, de acordo com o supercomputador, de chegar à final da Liga dos Campeões do que o Sporting.

De resto, o Arsenal é a equipa com maior probabilidade de passar todas as fases e vencer a competição pela primeira vez na sua história, com 26,7 por cento. Bayern Munique (16,4 por cento) e Liverpool (11,4) seguem-se na lista e o PSG, campeão europeu em título, surge apenas na sétima posição. 

