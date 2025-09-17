Champions: Thuram «bisa» no triunfo caseiro do Inter sobre o Ajax
Çalhanoglu assistiu o internacional francês para ambos os golos da formação italiana
O Inter levou a melhor sobre o Ajax por 2-0, na primeira jornada da fase de liga da Champions.
Num jogo bastante dividido em termos de oportunidades, o Inter acabou por ser mais eficaz e teve um homem em grande destaque, Marcus Thuram. O internacional francês beneficiou da assistência de Çalhanoglu e colocou a formação visitante em vantagem no marcador aos 42 minutos.
A vantagem mínima manteve-se até ao intervalo e o que é certo é que os comandados de Chivu entraram da melhor forma na segunda parte. A dupla que esteve em destaque no lance do 1-0 voltou a estar em evidência e Thuram chegou ao «bis», gelando ainda mais as bancadas da Johan Cruyff Arena. Tal como aconteceu nos primeiros 45 minutos, os neerlandeses não conseguiram materializar em golo as oportunidades que construíram.
Este resultado deixa o Inter na quinta posição da fase de liga da Champions, com os mesmos três pontos de nove equipas: Liverpool, PSG, Bayern Munique, Saint-Gilloise, Arsenal, Qarabag, Real Madrid e Tottenham.