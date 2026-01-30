Já são conhecidos todos os jogos do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Para além do duelo entre Benfica e Real Madrid, nota para o duelo 100 por cento francês entre Mónaco e PSG, sendo que a equipa de Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos volta a encontrar uma equipa do mesmo país nesta fase, depois de ter defrontado o Brest na última temporada.

De resto, a Juventus de Francisco Conceição vai medir forças com o Galatasaray e o Olympiakos dos protugueses Rúben Vezo, Costinha, Diogo Nascimento, Chiquinho, Gelson Martins e Podence defronta o Bayer Leverkusen.

A primeira mão deste play-off da Champions está marcado para os dias 17 e 18 de fevereiro e a segunda mão decorre entre 24 e 25 de fevereiro.

Confira aqui todos os jogos do play-off:

Lado Cinzento:

Mónaco-PSG

Galatasaray-Juventus

Benfica-Real Madrid

Dortmund-Atalanta

Lado Azul:

Qarabag-Newcastle

Club Brugge-Atlético Madrid

Bodo/Glimt-Inter

Olympiakos-Leverkusen