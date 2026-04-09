A bola da Liga dos Campeões pode ter um novo patrocinador já a partir de 2027, tratando-se da Nike.

Esta informação é avançada pela UC3, uma joint venture (empresa conjunta) entre a UEFA e os clubes, sendo que em causa está o fim da ligação com a Adidas, que dura há 25 anos. Em cima da mesa estaria um novo contrato, válido durante quatro até 2031, em que a Nike pagaria 40 milhões de euros por ano, segundo o Financial Times.

Na Alemanha, por exemplo, o patrocínio da bola oficial também vai deixar de ser a Adidas e passar para a empresa norte-americana.