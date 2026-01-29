Poucas horas após uma noite memorável no Estádio da Luz, está confirmada a recompensa para Trubin e Schjelderup, dois dos jogadores em destaque nas águias frente ao Real Madrid.

Os dois jogadores integram a equipa da semana na Liga dos Campeões, após terem apontado três dos quatro golos frente aos merengues, com destaque natural para o cabeceamento dramático do guardião ucraniano, já no último minuto de jogo.

Além de Trubin e Schjelderup, integram ainda o melhor onze os seguintes jogadores: Bruno (Pafos), Romero (Tottenham), Burn (Newcastle), Di Marco (Inter), Lamine Yamal (Barcelona), Tillman (Leverkusen), Mac Allister (Liverpool), João Pedro (Chelsea) e Hogh (Bodo/Glimt).