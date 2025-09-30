Agora sim, é oficial. O Barcelona vai regressar a Camp Nou, já no próximo dia 21 de outubro, para a receção ao Olympiakos, a contar para a terceira jornada da fase de liga da Champions.

A confirmação foi dada pela UEFA, esta terça-feira, dia em que os catalães recebem o PSG, ainda no Estádio Olympique Louis Kompany. Recorde-se que a autarquia impediu que o Barcelona jogasse em casa frente à Real Sociedad, por falta de garantias de segurança. A última vez que a equipa atuou perante os adeptos no recinto foi a 28 de maio de 2023, há dois anos e quatro meses, com um triunfo por 3-0 sobre o Maiorca.

O presidente do organismo, Aleksander Ceferin, marcará presença nas bancadas e vai assistir ao encontro que marca o regresso de Luis Enrique à Catalunha, num PSG que conta com os portugueses Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos.

