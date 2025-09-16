Facundo Buonanotte foi inscrito pelo Chelsea na Liga dos Campeões, substituindo o lesionado Dário Essugo, que enfrenta uma paragem prolongada devido a uma lesão na coxa esquerda, contraída ao serviço da seleção sub-21.

O jovem médio português foi submetido a cirurgia e, embora não haja um prazo exato para o regresso, o clube teme uma paragem mínima de 12 semanas. Buonanotte beneficiou de uma nova regra aprovada pela UEFA, que permite aos clubes substituir temporariamente jogadores que sofram lesões ou doenças prolongadas. Vale sublinhar que esta substituição só é válida até à sexta jornada da fase de liga da competição.

Aos 20 anos, o internacional argentino chegou aos blues por empréstimo do Brighton, no último dia do mercado de transferências. Apesar de nas primeiras palavras enquanto jogador do Chelsea ter manifestado o desejo de viver uma “época positiva” e de jogar na Liga dos Campeões, inicialmente, ficou fora da lista de inscritos para a competição.

Recorde-se que o Chelsea defronta o Benfica no próximo dia 30 de setembro, em Stamford Bridgde, num jogo a contar para a 2.ª jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.