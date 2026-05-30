O Arsenal perdeu com o PSG na final da Liga dos Campeões, desperdiçando a oportunidade de conquistar o primeiro troféu europeu da sua história. O Chelsea, que já venceu a competição por duas vezes, aproveitou a oportunidade para enviar uma «farpa» ao rival inglês

Com uma publicação no mínimo curiosa, o Chelsea convidou os adeptos a visitarem a «casa dos troféus de Londres», minutos depois do PSG-Arsenal terminar. Ora, a questão é que o primeiro troféu que surge na publicação é precisamente o da Liga dos Campeões...

Ora veja: