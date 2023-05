Pep Guardiola fez algo que não se via desde 2007 num jogo das meias-finais da Champions: não operou qualquer substituição.



Além dos guarda-redes Carsson e Ortega, o catalão tinha no banco dos «citizens» Julián Álvarez, Riyad Mahrez, Aymeric Laporte, Kalvin Phillips, Sergio Gómez, Phil Foden, Cole Palmer e Rico Lewis, mas optou por não lançar nenhum no encontro contra o Real Madrid.



De acordo com a BBC, o último treinador a não fazer qualquer substituição numa meia-final da Liga dos Campeões foi Sir Alex Ferguson, no duelo entre o Manchester United e o AC Milan em 2006/07. Curiosamente, no banco oposto estava o mesmo treinador: Carlo Ancelotti.

O duelo entre merengues e citizens acabou empatado a uma bola, no Bernabéu.