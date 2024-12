João Pereira promoveu cinco alterações no onze inicial do Sporting, face ao onze que alinhou diante do Moreirense na última jornada da Liga.

ACOMPANHE AQUI O ENCONTRO, AO MINUTO.

O principal destaque vai para a estreia de João Simões a titular, após ter sido utilizado frente a Amarante e Arsenal. Além disso, Franco Israel, Eduardo Quaresma, Maxi Araújo e Geovany Quenda também regressam às opções de início, para os lugares de Kovacevic, St. Juste, Morita, Daniel Bragança e, em última hora, Gonçalo Inácio. O central português ia ser titular, mas saiu de cena a minutos do início do jogo, por lesão, entrando Matheus Reis. Ambos tinham sido titulares em Moreira de Cónegos.

Recorde-se que o Sporting soma dez pontos nesta fase de liga da Champions e procura somar a primeira vitória nos últimos quatro jogos, após sofrer três derrotas consecutivas, duas para a Liga (Santa Clara e Moreirense) e uma para a Liga dos Campeões (Arsenal).

Onze do Club Brugge: Mignolet, Joaquin Seys, Joel Ordoñez, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper, Ardon Jashari, Raphael Onyedika, Ferran Jutglà, Hans Vanaken, Christos Tzolis, Skov Olsen.

Onze do Sporting: Franco Israel, Eduardo Quaresma, Diomande, Matheus Reis, Geovany Quenda, Hjulmand, João Simões, Geny Catamo, Maxi Araújo, Francisco Trincão e Gyökeres.

Suplentes do Club Brugge: Nordin Jackers, Zaid Romero, Hugo Vetlesen, Romeo Vermant, Gustaf Nilsson, Casper Nielsen, Jorne Spileers, Kyriani Sabbe e Chemsdine Talbi.

Suplentes do Sporting: Kovacevic, Diego Callai, St. Juste, Debast, Marcus Edwards, Conrad Harder, Fresneda, Ricardo Esgaio, Alexandre Brito, Mauro Couto e Henrique Arreiol.

Artigo atualizado às 19h55, com a saída de Gonçalo Inácio, por lesão