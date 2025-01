Já são conhecidos os oito duelos do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, na sequência do sorteio realizado na manhã desta sexta-feira. O Benfica reencontra o Mónaco, o Sporting defronta o Borussia Dortmund e há um escaldante Manchester City-Real Madrid.

Se superarem o Mónaco, a quem venceram fora de portas por 3-2 na fase de liga, as águias vão jogar os oitavos de final - como já era sabido antes deste sorteio - frente a Liverpool ou Barcelona. Já o Sporting, se levar a melhor na eliminatória com os alemães, vai encontrar Aston Villa ou Lille na próxima fase.

Além disso, se Benfica e Sporting passarem o play-off e se também passarem os oitavos de final, isso significaria que haveria dérbi entre águias e leões nos quartos de final.

O sorteio do play-off ditou um duelo 100 por cento francês, que já seria certo: como calhou o Mónaco ao Benfica, Brest e PSG vão medir forças por um lugar nos oitavos de final. De um lado, o luso-francês Mathias Pereira Lage, do outro os portugueses Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos. A Atalanta, que era possível adversária do Sporting, vai jogar ante o Club Brugge.

A eliminatória tem ainda dois duelos entre italianos e neerlandeses. O Milan, de Sérgio Conceição e Rafael Leão, joga ante o Feyenoord. A Juventus, de Francisco Conceição, Alberto Costa e Renato Veiga, mede forças com o PSV Eindhoven.

Há ainda um Celtic-Bayern, com Paulo Bernardo e Jota de um lado e João Palhinha e Raphaël Guerreiro do outro e ainda o que é, talvez, uma final antecipada neste play-off: os portugueses Rúben Dias, Matheus Nunes e Bernardo Silva, do Manchester City, defrontam o Real Madrid, num duelo entre os dois últimos vencedores da competição.

Os jogos do play-off de acesso aos oitavos de final:

Brest-PSG

Mónaco-Benfica

Sporting-Borussia Dortmund

Club Brugge-Atalanta

Juventus-PSV Eindhoven

Feyenoord-Milan

Manchester City-Real Madrid

Celtic-Bayern Munique

A primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final realiza-se a 11 e 12 de fevereiro. A segunda mão está marcada para os dias 18 e 19 de fevereiro.

O sorteio dos oitavos de final, dos quartos de final e das meias-finais realiza-se a 21 de fevereiro. Os oitavos de final jogam-se a 4 e 5 de março (1.ª mão) e 11 e 12 de março (2.ª mão), os quartos de final a 8 e 9 de abril (1.ª mão) e 15 e 16 de abril (2.ª mão), as meias-finais a 29 e 30 de abril (1.ª mão) e a 6 e 7 de maio (2.ª mão) e a final é a 31 de maio, em Munique.

Nos oitavos de final, além de Liverpool, Barcelona, Aston Villa e Lille, estão também Arsenal, Inter de Milão, Atlético de Madrid e Bayer Leverkusen.